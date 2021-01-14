Відомий український телеведучий і актор Юрій Горбунов поділився черговим фото з курорту

Нещодавно артист разом зі своєю дружиною, телеведучою Катею Осадчою, побував у Дубаї, передає Politeka.net.

Пара активно ділилася знімками зі свого відпочинку. Сім'я повернулася в Україну, але Горбунов вирішив ще раз поділитися знімками з курорту.

На фото Горбунов позує на самоті, "втративши" дружину, яка, ймовірно, фотографувала. Артист був у синій футболці й чорній кофті, а також у світлих штанах і кросівках.

Артист знаходився у великих фігур, що світяться. На іншому фото Юрій показав гарний захід сонця на березі.

"Час і до роботи ставати! Попереду багато всього цікавого, а ви мрієте і плануєте рік? # Зимовіканікули # Сонце # мореморе", - написав телеведучий.

За годину пост зібрав понад 3000 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Нічого собі", "Юрію, а що це за фігури?",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов і Катя Осадча з дітьми відсвяткували Старий Новий рік, як тільки повернулися додому.

Зірка показала накритий стіл, прикрашений свічками.

"Щедрий вечір. Маланка або Старий Новий Рік. Зі святом! Сьогодні є ще один шанс загадати всі бажання, які не встигли», - підписала фото Осадча.

Зазначимо, Юрій Горбунов і Катя Осадча у 2017 році розповіли, що одружилися. У цьому ж році у пари народився син, Іван.

Телеведучий розповів, що весілля відсвяткували простою вечіркою, а пишне свято у закоханих ще попереду.

Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".

Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".