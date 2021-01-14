Відомий український телеведучий і актор Юрій Горбунов поділився черговим фото з курорту
Нещодавно артист разом зі своєю дружиною, телеведучою Катею Осадчою, побував у Дубаї, передає Politeka.net.
Пара активно ділилася знімками зі свого відпочинку. Сім'я повернулася в Україну, але Горбунов вирішив ще раз поділитися знімками з курорту.
На фото Горбунов позує на самоті, "втративши" дружину, яка, ймовірно, фотографувала. Артист був у синій футболці й чорній кофті, а також у світлих штанах і кросівках.
Артист знаходився у великих фігур, що світяться. На іншому фото Юрій показав гарний захід сонця на березі.
Ані Лорак приголомшила розкішшю свого особняка за три мільйони євро, нові фото: "Снігова королева"
Еллерт розкрив, чому досі не показує Мішину батькам: "Мама відразу сказала..."
Зірку "Татусевих дочок" знайшли мертвим у власному авто: перші подробиці трагедії
Автобус з українцями злетів у кювет, є жертви: перші деталі і кадри трагедії
Як змінювалася зовнішність таємної дружини Винника за роки роботи із зіркою: красномовні фото
"Час і до роботи ставати! Попереду багато всього цікавого, а ви мрієте і плануєте рік? # Зимовіканікули # Сонце # мореморе", - написав телеведучий.
За годину пост зібрав понад 3000 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
"Нічого собі", "Юрію, а що це за фігури?",- написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Юрій Горбунов і Катя Осадча з дітьми відсвяткували Старий Новий рік, як тільки повернулися додому.
Зірка показала накритий стіл, прикрашений свічками.
"Щедрий вечір. Маланка або Старий Новий Рік. Зі святом! Сьогодні є ще один шанс загадати всі бажання, які не встигли», - підписала фото Осадча.
Зазначимо, Юрій Горбунов і Катя Осадча у 2017 році розповіли, що одружилися. У цьому ж році у пари народився син, Іван.
Телеведучий розповів, що весілля відсвяткували простою вечіркою, а пишне свято у закоханих ще попереду.
Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".
Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".
Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".