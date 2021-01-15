Українська співачка Ольга Полякова похвалитися фігурою на відпочинку і розповіла, як підтримує себе у формі

Артистка насолоджується спекотною відпусткою на Мальдівах, і активно ділиться кадрами на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.

На нових кадрах Полякова вирішила показати у всій красі фігуру в міні-топі і трусах. Варто відзначити, що артистці є, чим похвалитися. При зрості 180 см вона важить 58 кг, і знаходиться в прекрасній формі.

Зі свого раціону артистка вже давно виключила такі продукти, як: хліб, цукор, білий рис, всі злаки з крохмалем і глютеном, все смажене, копчене і солоне. Також під забороною знаходиться фаст-фуд, солодощі та майонез.

Ще одним важливим елементом підтримки форми є регулярні тренування, про які артистка і згадала нових сторіс.

Не обійшлося і без фірмового гумору Полякової.

"Хто встав о 5.40 ранку, хто зробив йогу, а потім повне функціональне тренування – той Я. Бухала просто вчора, тому не спалося», - сказала Полякова і розсміялася.

Також вона похвалилася видом в майці і шортах.

Нагадаємо, після того, як Полякова почала активно хвалитися кадрами розкішного відпочинку, користувачі мережі згадали, як зовсім недавно вона часто висловлювалася з приводу карантинних обмежень, особливо скаржачись на брак грошей.

На що артистка зірвалася: "якби ви були уважнішими, але нема на що сподіватися. Я ще раз по буквах: "10 артистам першого ешелону не страшно! Що робити десяткам тисяч простих музикантів?"Так зрозуміло? Злі, не чують нікого, крім себе, люди".

Крім того, раніше Полякова пожартувала над українцями, які не мають можливості вибратися на відпочинок в розпал пандемії. Співачка опублікувала фото своєї дочки Аліси. Дівчинка сиділа в човні і була явно чимось засмучена. Вона скривила гримасу і збиралася плакати.

"Це ваше обличчя, коли я буду публікувати відео і фото з Мальдів», - пожартувала блондинка.

"А це-моє", - завершила жарт співачка.

Нагадаємо, Полякова на Мальдівах вибухнула гнівом на адресу українців: "злі, що не чують нікого, крім себе... "

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