14 січня не стало режисера, сценариста і худрука гумористичного кіножурналу "Єралаш" Бориса Грачевського

Як передає Politeka.net, 71-річний метр потрапив до лікарні напередодні Нового року - йому діагностували китайський вірус. До кінця Борис Юрійович, а також його сім'я вірили в те, що він одужає, але підступна недуга не залишила шансів, через кілька тижнів серце легенди зупинилося в реанімації.

Незадовго до смерті Грачевський встиг опублікувати у своєму мікроблозі в Instagram кадри з лікарні - вони стали його останніми фото.

"А ось і мене поплутала зла зараза! Лежу в лікарні! Під крапельницями!", - писав 27 грудня Борис Юрійович.

Користувачі досі не можуть повірити в трагедію, виливаючи свою скорботу в коментарях. Багато хто дякує "батькові" "Єралашу" за щасливе дитинство.

"Боренька! Як сумно стане без твоєї посмішки і серйозних розмов про життя... Мир тобі і 👏 👏 👏 за все, що ти встиг зробити...🙏🙏..💐❤️"

"Господи, як же так? 😔🙏😭💔"

"Я не вірю досі! Вічна пам'ять такій прекрасній людині! Реву, не вірю! 🙏"

"Співчуваю рідним і близьким: (спасибі за дитинство"

"Не побоюся цього слова, але пішла ціла епоха... Царство Небесне! 🙏 Дякую за дитинство, Ви назавжди залишитеся в наших серцях 🥺"

Також в Мережі з'явилося останнє листування Бориса Юрійовича з подругою. На питання про стан здоров'я та одужання, метр відповів: "Намагаюся!"

Варто відзначити, 36-річна дружина Грачевського Катерина Білоцерківська встигла з ним попрощатися.

«У реанімацію не пустили, але вона подивилася на чоловіка через скло, - розповів «СтарХиту» близький друг сім'ї. - Медики не давали ніяких прогнозів, по суті нічого не говорили - не обнадіювали, але і не лякали. У цій хворобі нічого неможливо передбачити. А потім стало зовсім погано... Катя теж, до речі, перехворіла коронавірусом, але у неї все пройшло в легшій формі».

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