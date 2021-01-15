Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес з'явилася в сукні без білизни
51-річна зірка зовсім не виглядає на свій вік, передає Politeka.net. Джей Ло ретельно доглядає за собою.
Артистка перед сном обов'язково змиває макіяж, а далі наносить зволожуючий крем. Зняти втому шкіри їй допомагають різні масла для обличчя.
Крім того, секретом молодості знаменитості вважається те, що вона завжди наносить сонцезахисний крем з рівнем SPF не менше 30.
Завдяки своїй шикарній зовнішності й талантам, красуня змогла завоювати серця мільйонів фанатів. Користувачі мережі створюють відповідні сторінки, на яких викладають одні з найяскравіших і спокусливих фото знаменитості.
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Так, цього разу користувачі мережі опублікували знімок, на якому Джей Ло позує в рожевій сукні без білизни. Напівпрозора тканина навряд чи щось прикривала.
Глибоке декольте додавало образу ще більше пікантності, адже від одного незручного руху бюст міг випасти назовні.
Довгий ланцюжок з кулоном завершив образ. Джей Ло розпустила довге волосся, опустила очі і посміхнулася.
"Така красива моя королева", - написали автори поста.
За 14 годин пост зібрав всього понад 500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали актрисі багато приємних слів.
"Як пікантно ти виглядаєш", - написав один з шанувальників.
Варто відзначити, що також для підтримки гарної зовнішності зірка регулярно займається спортом і харчується корисною їжею.
Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".
Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес потрясла видом в червоному бікіні, кадри без фотошопу: "о боже!"