Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес з'явилася в сукні без білизни

51-річна зірка зовсім не виглядає на свій вік, передає Politeka.net. Джей Ло ретельно доглядає за собою.

Артистка перед сном обов'язково змиває макіяж, а далі наносить зволожуючий крем. Зняти втому шкіри їй допомагають різні масла для обличчя.

Крім того, секретом молодості знаменитості вважається те, що вона завжди наносить сонцезахисний крем з рівнем SPF не менше 30.

Завдяки своїй шикарній зовнішності й талантам, красуня змогла завоювати серця мільйонів фанатів. Користувачі мережі створюють відповідні сторінки, на яких викладають одні з найяскравіших і спокусливих фото знаменитості.

Так, цього разу користувачі мережі опублікували знімок, на якому Джей Ло позує в рожевій сукні без білизни. Напівпрозора тканина навряд чи щось прикривала.

Глибоке декольте додавало образу ще більше пікантності, адже від одного незручного руху бюст міг випасти назовні.

Довгий ланцюжок з кулоном завершив образ. Джей Ло розпустила довге волосся, опустила очі і посміхнулася.

"Така красива моя королева", - написали автори поста.

За 14 годин пост зібрав всього понад 500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали актрисі багато приємних слів.

"Як пікантно ти виглядаєш", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що також для підтримки гарної зовнішності зірка регулярно займається спортом і харчується корисною їжею.

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".

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