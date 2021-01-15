Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась в платье без белья

51-летняя звезда вовсе не выглядит на свой возраст, передает Politeka.net. Джей Ло тщательно ухаживает за собой.

Артистка перед сном обязательно смывает макияж, а далее наносит увлажняющий крем. Снять усталость кожи ей помогают различные масла для лица.

Кроме того, секретом молодости знаменитости считается то, что она всегда наносит солнцезащитный крем с уровнем SPF не менее 30.

Благодаря своей шикарной внешности и талантам, красотка смогла завоевать сердца миллионов фанатов. Пользователи сети создают соответствующие странички, на которых выкладывают одни из самых ярких и соблазнительных фото знаменитости.

Так, в этот раз пользователи сети опубликовали снимок, на котором Джей Ло позирует в розовом платье без белья. Полупрозрачная ткань едва ли что-то прикрывала.

Глубокое декольте прибавляло образу еще больше пикантности, ведь от одного неловкого движения бюст мог выпасть наружу.

Длинная цепочка с кулоном завершила образ. Джей Ло распустила длинные волосы, опустила глаза и улыбнулась.

"Такая красивая моя королева", - написали авторы поста.

За 14 часов пост собрал всего более 500 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали актрисе много приятных слов.

"Как пикантно ты смотришься", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что также для поддержания красивой внешности звезда регулярно занимается спортом и питается полезной пищей.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

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