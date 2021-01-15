Співачка Настя Каменських збентежила дикими розвагами в тропічному раю
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала всю свою безстрашність.
В даний час співачка проводить новорічну відпустку разом з чоловіком, репером Потапом, на Мальдівах. Після пляжної млості їх, мабуть, потягнуло на щось більш "гостреньке".
Настя полоскотала нерви публіці несподіваними кадрами. Вона зняла, як пірнає в океан. А під водою їй довелося мало не віч-на-віч зіткнутися з грізним хижаком - акулою. Та плавала неподалік - примітно, що рука Каменських не тільки не здригнулася, але, більш того, артистка навіть трохи пропливла за рибиною.
Крім того, в фотоприціл співачки попалася також велика черепаха. Тварина тікала від знімаючої Насті, але та, мабуть, настільки захопилася дивовижним видовищем, що не хотіла відставати.
Ані Лорак приголомшила розкішшю свого особняка за три мільйони євро, нові фото: "Снігова королева"
Еллерт розкрив, чому досі не показує Мішину батькам: "Мама відразу сказала..."
Здоров'я Олега Винника під загрозою, у "вовчиць" є привід для хвилювання: "Потрібно не терпіти, а звернутися до лікаря"
Ксенія Мішина з карети "швидкої допомоги" зробила несподіване зізнання: "Моє тіло вже повністю..."
Зірку "Татусевих дочок" знайшли мертвим у власному авто: перші подробиці трагедії
Відзначимо, в мальдівських водах водяться три основних види акул: тигрові, лонгімануси й молотоголові. Вони вважаються небезпечними, але частіше тримаються подалі від берега та людей. Дайверам трапляються дрібні рифові види, але їх розміри – всього близько метра.
Раніше ми повідомляли, засмагла Каменських радує фанатів яскравими кадрами з відпочинку, виставляючи на загальний огляд свої апетитні принади. Нещодавно брюнетка показала себе в коротеньких шортиках, рваних знизу, і помаранчевому мікротопі, а також з двома милими косичками.
Нагадаємо, Каменських розкуто покрутила формами в чорному бікіні: "знову поправилася або вагітна?"
А ще Politeka писала, що Настя Каменських збентежила новим іміджем з намистом, несподівані кадри