Співачка Настя Каменських збентежила дикими розвагами в тропічному раю

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала всю свою безстрашність.

В даний час співачка проводить новорічну відпустку разом з чоловіком, репером Потапом, на Мальдівах. Після пляжної млості їх, мабуть, потягнуло на щось більш "гостреньке".

Настя полоскотала нерви публіці несподіваними кадрами. Вона зняла, як пірнає в океан. А під водою їй довелося мало не віч-на-віч зіткнутися з грізним хижаком - акулою. Та плавала неподалік - примітно, що рука Каменських не тільки не здригнулася, але, більш того, артистка навіть трохи пропливла за рибиною.

Крім того, в фотоприціл співачки попалася також велика черепаха. Тварина тікала від знімаючої Насті, але та, мабуть, настільки захопилася дивовижним видовищем, що не хотіла відставати.

Відзначимо, в мальдівських водах водяться три основних види акул: тигрові, лонгімануси й молотоголові. Вони вважаються небезпечними, але частіше тримаються подалі від берега та людей. Дайверам трапляються дрібні рифові види, але їх розміри – всього близько метра.

Раніше ми повідомляли, засмагла Каменських радує фанатів яскравими кадрами з відпочинку, виставляючи на загальний огляд свої апетитні принади. Нещодавно брюнетка показала себе в коротеньких шортиках, рваних знизу, і помаранчевому мікротопі, а також з двома милими косичками.

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