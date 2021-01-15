Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова збентежила виглядом після перетворення в салоні краси

В кінці грудня перед подорожжю на Мальдіви Бузова вирішила кардинально змінити імідж і після того, як наростила волосся, зробила афрокосички. У такому вигляді зірка полетіла у відпустку, де провела таємну церемонію з коханим. А сьогодні артистка показала, як повернулася додому після спекотного відпочинку і вирішила повернутися до звичного образу.

І хоча за час відпочинку публіка встигла звикнути до нового образу Ольги, нова зміна образу їх вразила. Практично відразу після прильоту в Москву, Ольга вирушила в салон, де зняла нарощене волосся і розплела коси. Її рідні локони виявилися сильно завиті і дуже короткі.

"Так не хочеться розлучатися з косами я так задоволена. Це ідеальна зачіска на відпочинок", - поділилася раніше Бузова в сторіс. Відзначимо, з об'ємним афро її було просто не впізнати, а через високий чола складається враження, що Бузова без фільтрів виглядає зовсім по-іншому.

Кілька днів тому Бузова, як і інші популярні артисти, відправилася у відпустку на Мальдіви, де зіграла таємну церемонію з коханим Давидом Манукяном. Бузова також вирішила поділитися пікантним кадром в одному бікіні без ліфчика.

"Чому там худнути, там підтягувати тіло треба, повисла вся🤣; що з вашими сідницями ? Все обвисли; вона стала ще худіше😭 😬; Не Ганьбилася б️️; шкіра та кістки де ж тут фігура; курага замість 🍑; пенсія вже; схудла то так, а логті як висить шкіра, білка не вистачає цьому організму; ну дуже худа, негарно; чому так В'яло?; Та ти і так дошка, куди тобі худнути»", написали користувачі.

Нагадавши, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

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