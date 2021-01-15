Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова обескуражила видом после преображения в салоне красоты

В конце декабря перед путешествием на Мальдивы Бузова решила кардинально сменить имидж и после того, как нарастила волосы, сделала афрокосички. В таком виде звезда улетела в отпуск, где провела тайную церемонию с возлюбленным. А сегодня артистка показала, как вернулась домой после жаркого отдыха и решила вернуться к привычному образу.

И хотя за время отдыха публика успела привыкнуть к новому образу Ольги, новая смена образа их поразила. Практически сразу после прилета в Москву, Ольга отправилась в салон, где сняла наращенные волосы и расплела косы. Ее родные локоны оказались сильно завиты и очень короткие.

«Так не хочется расставаться с косами я так довольна. Это идеальная прическа на отдых», — поделилась раньше Бузова в Сторис. Отметим, с объемным афро ее было просто не узнать, а из-за высокого лба складывается впечатление, что Бузова без фильтров выглядит совсем по-другому.

Несколько дней назад Бузова, как и другие популярные артисты, отправилась в отпуск на Мальдивы, где сыграла тайную церемонию с возлюбленным Давидом Манукяном. Бузова также решила поделиться пикантным кадром в одном бикини без лифчика.

«Чему там худеть, там подтягивать тело надо, повисшая вся🤣; Что с вашими ягодицами ? Все обвисли; Она стала ещё худее😭😬; Не позорилась бы🤦‍♂️ лет десять себе добавила; кожа да кости где же тут фигура; Курага вместо 🍑; Пенсия уже; Похудела то да, а логти как висит кожа, белка не хватает этому организму; Ну очень худая, некрасиво; Почему так дрябло?; Да ты и так доска, куда тебе худеть)», написали пользователи.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

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