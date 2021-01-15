Актриса популярного "Дизель Шоу" Маруся Грицук розкрила, як на її життя вплинула участь у програмі
Маруся Грицук приєдналася до знаменитого акторського складу "дизелів" у 2019 році, передає Politeka.net.
На сторінці шоу з'явився запис про те, як зірка провела 2020 рік. Маруся на фото постала в різних образах. Брюнетка, здебільшого, посміхалася, вражаючи своєю красою.
"Маруся Грицук у 2020 році частіше, ніж будь-коли, бувала в Україні завдяки зйомкам у проектах «Дизель Студіо».
Читайте, як це вплинуло на її життя, і інші підсумки актриси в каруселі 😉", - написали автори поста.
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Виявляється, за цей рік, проведений в Україні зірка стала смачніше готувати борщі, і багато іншого. Щоб прочитати все, доскрольте до кінця сторінки)
За 10 хвилин пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.
"Така красуня і обаяшка! Хочеться дивитися і насолоджуватися. Прикрасила собою Дизель, однозначно", " звідки вона?", "Дизель шоу це просто моя любов я вас просто обожнюю❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Маруся Грицук народилася в білоруському місті Брест і є матір'ю чотирьох хлопчиків. Зірка розповіла, що спілкується з дітьми щодня, і коли є час приділяє його кожній дитині окремо.
Таким чином, дітлахи, які живуть в Білорусі, не встигають скучити за мамою. Зірка навіть одного разу пожартувала, ніби хлопчики не помічають її відсутності.
Варто відзначити, що Грицук починала свій творчий шлях з КВК, а з 2004 року працювала на білоруському телебаченні.
Нагадаємо, зірка " Дизель шоу«, захлинаючись сльозами, вразила одкровенням:»є такі люди, які...".
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