Актриса популярного "Дизель Шоу" Маруся Грицук раскрыла, как на ее жизнь повлияло участие в программе

Маруся Грицук присоединилась к знаменитому актерскому составу "дизелей" в 2019 году, передает Politeka.net.

На странице шоу появилась запись о том, как звезда провела 2020 год. Маруся на фото предстала в разных образах. Брюнетка, основном, улыбалась, поражая своей красотой.

"Маруся Грицук в 2020 году чаще, чем когда-либо, бывала в Украине благодаря съёмкам в проектах «Дизель Студио».

Читайте, как это повлияло на её жизнь, и другие итоги актрисы в карусели 😉", - написали авторы поста.

Оказывается, за этот год, проведенный в Украине звезда стала вкуснее готовить борщи, и многое другое. (Чтобы прочитать все, доскролльте до конца страницы)

За 10 минут пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"Такая красавица и обаяшка! Хочется смотреть и наслаждаться. Украсила собою Дизель, однозначно", "Откуда она?", "Дизель шоу это просто моя любовь я вас просто обожаю❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Маруся Грицук родилась в беларусском городе Брест и является матерью четырех мальчиков. Звезда рассказала, что общается с детьми каждый день, и когда есть время уделяет его каждому ребенку отдельно.

Таким образом, ребятишки, которые живут в Беларуси, не успевают соскучиться за мамой. Звезда даже однажды пошутила, будто мальчики не замечают ее отсутствия.

Стоит отметить, что Грицук начинала свой творческий путь с КВН, а с 2004 года работала на беларусском телевидении.

Напомним, звезда «Дизель шоу», захлебываясь слезами, поразила откровением: «Есть такие люди, которые…».

Как сообщала Politeka, блондинка Глущенко из «Дизель шоу» поплатитилась за свою жадность, забавные кадры.

Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" неожиданно оказался в инвалидной коляске, что произошло.