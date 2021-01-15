Актриса популярного "Дизель Шоу" Маруся Грицук раскрыла, как на ее жизнь повлияло участие в программе
Маруся Грицук присоединилась к знаменитому актерскому составу "дизелей" в 2019 году, передает Politeka.net.
На странице шоу появилась запись о том, как звезда провела 2020 год. Маруся на фото предстала в разных образах. Брюнетка, основном, улыбалась, поражая своей красотой.
"Маруся Грицук в 2020 году чаще, чем когда-либо, бывала в Украине благодаря съёмкам в проектах «Дизель Студио».
Читайте, как это повлияло на её жизнь, и другие итоги актрисы в карусели 😉", - написали авторы поста.
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Оказывается, за этот год, проведенный в Украине звезда стала вкуснее готовить борщи, и многое другое. (Чтобы прочитать все, доскролльте до конца страницы)
За 10 минут пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.
"Такая красавица и обаяшка! Хочется смотреть и наслаждаться. Украсила собою Дизель, однозначно", "Откуда она?", "Дизель шоу это просто моя любовь я вас просто обожаю❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Маруся Грицук родилась в беларусском городе Брест и является матерью четырех мальчиков. Звезда рассказала, что общается с детьми каждый день, и когда есть время уделяет его каждому ребенку отдельно.
Таким образом, ребятишки, которые живут в Беларуси, не успевают соскучиться за мамой. Звезда даже однажды пошутила, будто мальчики не замечают ее отсутствия.
Стоит отметить, что Грицук начинала свой творческий путь с КВН, а с 2004 года работала на беларусском телевидении.
Напомним, звезда «Дизель шоу», захлебываясь слезами, поразила откровением: «Есть такие люди, которые…».
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