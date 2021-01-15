Колишня дружина Потапа (Олексія Потапенка) Ірина Горова показала себе і дочку Наташу

Зірки стояли на пляжі біля екзотичних рослин. Наташа була в прозорій сукні, а Ірина більш скромний наряд. Горова-страшна доповнила образ стильними окулярами і хусткою. Красуні стояли посміхалися і обіймали один одного. Кадр вийшов сонячним і сімейним, адже Горові виглядають бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щастя", - написала зірка під фото.

"Дівчатка", - написала українська співачка і колишня солістка ВІА Гри Санта Дімопулос, яка стала зіркою"Танців з зірками".

Фанати, включаючи колишню солістку групи "Время и Стекло" Надю Дорофєєву, поставили більше 2 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чикулі", "Красуні", "Тропиканки".

Раніше ми повідомляли, що дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова подражнила шанувальників, виконавши запальний танець в міні-спідниці.

"Найкращий день у моєму житті!"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику красуня, в стилі Наді Дорофєєвої, ефектно рухається під музику, демонструючи неймовірні форми у всій красі.

Нагадаємо, дочка Потапа влаштувала релакс в червоному міні-бікіні, можна дивитися вічно

А ще Politeka писала, що дочка Потапа дозволила зазирнути під халатик, вразивши не тільки сміливістю

Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа розохотила фантазію, змусивши милуватися "солодкими" місцями в наряді без штанів



