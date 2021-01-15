Колишня дружина Потапа (Олексія Потапенка) Ірина Горова показала себе і дочку Наташу
Зірки стояли на пляжі біля екзотичних рослин. Наташа була в прозорій сукні, а Ірина більш скромний наряд. Горова-страшна доповнила образ стильними окулярами і хусткою. Красуні стояли посміхалися і обіймали один одного. Кадр вийшов сонячним і сімейним, адже Горові виглядають бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Щастя", - написала зірка під фото.
"Дівчатка", - написала українська співачка і колишня солістка ВІА Гри Санта Дімопулос, яка стала зіркою"Танців з зірками".
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Фанати, включаючи колишню солістку групи "Время и Стекло" Надю Дорофєєву, поставили більше 2 тисяч лайків і написали коментарі:
"Чикулі", "Красуні", "Тропиканки".
Раніше ми повідомляли, що дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова подражнила шанувальників, виконавши запальний танець в міні-спідниці.
"Найкращий день у моєму житті!"- коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованому ролику красуня, в стилі Наді Дорофєєвої, ефектно рухається під музику, демонструючи неймовірні форми у всій красі.
Нагадаємо, дочка Потапа влаштувала релакс в червоному міні-бікіні, можна дивитися вічно
А ще Politeka писала, що дочка Потапа дозволила зазирнути під халатик, вразивши не тільки сміливістю
Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа розохотила фантазію, змусивши милуватися "солодкими" місцями в наряді без штанів