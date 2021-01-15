Актриса Ольга Сумська зворушила публіку затишними кадрами - майже не змінилася

Як передає Politeka.net, 54-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівні знімки, на яких показала себе ще в дитинстві.

Маленька Оля, будучи брюнеткою, з короткою стрижкою і величезним бантом з радістю позувала. Фанати тепер дивуються, як розкуто та природньо вона себе почувала перед камерою - природжена артистка.

За словами Ольги, вона досі зберігає один з новорічних нарядів, який нагадує їй про щасливе дитинство.

"А ось і я, маленька Лялюня!👧🏻... Мої новорічні сукеньки...🎄Матуся завжди наполягала, аби був бантик...🎀А біле платтячко «Сніжинка» під ялинкою замовляли у театрі, я їм пишалась, пошите з натурального фатину і батисту..👗❄️І досі зберігаю його, як спогади про моє щасливе дитинство!❤️", - з теплом поділилася Сумська.

Користувачі із захопленням кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Ваша молодша дочка, виявляється 🙄, схожа на Вас...❤️"

"Яка красива 🌹маленька Оля 💕"

"Дуже красиві фотографії та спогади про дитинство .👏"

"Чому нас колись так стригли? Під горщик ніби 🤪невже це було красиво... сама через це пройшла, тому і дивуюся 😏 🤔 "

"Господи, яка милашка! ❤️🥺"

"Олечка, судячи з фото шансів не стати актрисою не було зовсім😘"

"Таке хальосє дитинча! Нічого не змінилося ♥️♥️"

"Зірка і в дитинстві❤️❤️"

"💛Ви зовсім не змінилися. Гарненька і тоді, і зараз.👍🌹"

"Ольга, Ви так позуєте 👏 з дитинства природжена актриса 😍"

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