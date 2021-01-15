Актриса Ольга Сумская растрогала публику уютными кадрами - почти не изменилась

Как передает Politeka.net, 54-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивные снимки, на которых показала себя еще в детстве.

Маленькая Оля, будучи брюнеткой, с короткой стрижкой и огромным бантом с радостью позировала. Фанаты теперь удивляются, как раскованно и естественно она себя чувствовала перед камерой - прирожденная артистка.

По словам Ольги, она до сих пор хранит один из новогодних нарядов, который напоминает ей о счастливом детстве.

"А вот и я, маленькая Лялюня! 👧🏻 ... Мои новогодние платьица...🎄Мамочка всегда настаивала, чтобы был бантик..🎀А белое платье «Снежинка» под елкой заказывали в театре, я им гордилась, сшитое из натурального фатина и батиста...👗❄️И до сих пор храню його, как воспоминания о моем счастливом детстве! ❤️", - с теплом поделилась Сумская.

Пользователи с восторгом кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Ваша младшая дочь, оказывается 🙄, похожа на Вас...❤️"

"Какая красивая 🌹маленькая Оля 💕"

"Очень красивые фотографии и воспоминания о детстве .👏"

"Почему нас когда-то так стригли? Под горшок будто 🤪неужели это было красиво... сама через это прошла, поэтому и удивляюсь 😏🤔"

"Господи, какая милашка! ❤️🥺"

"Олечка, судя по фото шансов не стать актрисой не было совсем😘"

"Таке хальосє дитинча! Нічого не змінилося ♥️♥️"

"Звезда и в детстве❤️❤️"

"💛Вы совсем не изменились. Хорошенькая и тогда, и сейчас.👍🌹"

"Ольга, вы так позируете 👏 с детства прирожденная актриса 😍"

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