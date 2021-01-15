Українці не можуть дочекатися, щоб побачити Андрія Данилка у новому несподіваному образі

Насолодитися прем'єрою можна буде вже в суботу, 14 січня, повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Вєрки Сердючки в Instagram, де з'явився анонс нового шоу.

Так, Андрій Данилко, полюбився багатьом завдяки образу Вєрки Сердючки, постане в новому для себе амплуа - детектива на шоу «Маска». Артист зізнавався, що така роль для нього досить незвичайна, і він навіть хвилюється.

"Прем'єра. Дивіться і дивуйтеся. Слухайте і прислухайтеся. Спостерігайте і розгадуйте. Розкривайте таємниці. І просто насолоджуйтеся. Маска. Оригінальний формат", - йдеться анонсі, який опублікувала Сердючка.

Користувачі Мережі в захваті, що зможуть побачити улюбленого артиста.

"Буду дивитися тільки через Андрія Данилка в журі», «Андрій, тільки через тебе подивлюся", "дуже чекаю шоу☺️. Буде жарко🔥. Вєра Сердючка Крутіше! За всіх! Я в очікуванні", " Ухтишка! Треба подивитися) тим більше в журі улюблений Андрій», «буду дивитися тільки тому, що там буде Андрій Михайлович», - пишуть в коментарях.

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