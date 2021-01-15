Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в образі двохтисячних

На фото красуня позує в штанях і прозорому топі. Жизель доповнила свій лук прозорими рукавичками і сумочкою. У такому вигляді Олівейра вийшла на прогулянку по Нью-Йорку. Волосся у моделі залишилися розпущеним, а показала себе зірка в декількох ракурсах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привезли в Нью-Йорк наряд поп-співаки 2000-х, тому що чому б і ні?",- написала зірка.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

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"Люблю це", "найкраща красива дівчина", "Вогняна дитинко" ," Ти занадто гаряча! Жінка Бога !!!!", "Супер чудово", "обслуговує виглядає", "Вау, яка ідеальна жінка"," Красивий ангел"," кохана дівчина"," як Брітні Спірс", " чудова. Загибель жінки", "добре, богиня, Жінка-кішка гуляє по американських вулицях без проблем, тільки рішення".

Повідомлялося, що ропулярная супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret продовжує радувати кадрами з відпочинку.

Як відомо, Жизель Олівейра в компанії свого коханого відпочиває на Гаваях і не забуває балувати фанатів знімками з райських островів.

На цей раз супермодель з Victoria's Secret влаштувала зухвалу фотосесію прямо посеред пляжу.

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