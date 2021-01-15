Актриса з серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, полюбилася багатьом в ролі Валюхи Будько, похвалилася новим образом

Як передає Politeka.net, у соцмережі "Instagram" з'явилося нове фото знаменитості, зроблене під час театральної постановки.

Як відомо, Кравченко грає не тільки в кіно, але і в театрі.

Знімок актриси в образі з вистави і з'явився в мережі, порадувавши шанувальників актриси.

"Життя - як п'єса; не те важливо, чи довга вона, а то, чи добре зіграна", - підписана фотографія.

Кравченко відображена в різнобарвному халаті, фартусі і домашніх тапочках. Схоже, що вона зображена в перуці і з нафарбованими губами.

При цьому артистка виглядає постарілою, якщо порівнювати з образом Валюхи. У мережі припустили, що це позначаються типажі героїнь, яких часто грає Кравченко.

"Де ваша посмішка? Аж надто сумна. А життя завжди важке. Головне, як до цього ставиться", " вистачить п'єс і вистачить образів. Ваша жіноча краса і харизма велика і це видно не озброєним поглядом... Таня, треба вийти з образу тітки. І розправивши крила встати перед нами в ім'я своєї одержимості і любові. І нехай всі заздрять мовчки", "обожнюю вас", - пишуть в коментарях.

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