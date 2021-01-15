Актриса из сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, полюбившаяся многим в роли Валюхи Будько, похвасталась новым образом

Как передает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появилось новое фото знаменитости, сделанное во время театральной постановки.

Как известно, Кравченко играет не только в кино, но и в театре.

Снимок актрисы в образе из спектакля и появился в Сети, порадовав поклонников актрисы.

«Жизнь — как пьеса; не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна», - подписана фотография.

Кравченко запечатлена в разноцветном халате, фартуке и домашних тапочках. Похоже, что она запечатлена в парике и с накрашенными губами.

При этом артистка выглядит постаревшей, если сравнивать с образом Валюхи. В Сети предположили, что это сказываются типажи героинь, которых часто играет Кравченко.

«Где ваша улыбка? Уж больно грустная. А жизнь всегда тяжела. Главное, как к этому относится», «Хватит пьес и хватит образов. Ваша женская красота и харизма велика и это видно не вооруженным взглядом... Таня, надо выйти из образа тетки. И расправив крылья встать перед нами во имя своей одержимости и любви. И пусть Все завидуют молча», «Обожаю вас», - пишут в комментариях.

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