Актриса из сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, полюбившаяся многим в роли Валюхи Будько, похвасталась новым образом
Как передает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появилось новое фото знаменитости, сделанное во время театральной постановки.
Как известно, Кравченко играет не только в кино, но и в театре.
Снимок актрисы в образе из спектакля и появился в Сети, порадовав поклонников актрисы.
«Жизнь — как пьеса; не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна», - подписана фотография.
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
Большая потеря у "Квартала 95", первые подробности трагедии: "Был одним из..."
Анджелина Джоли в одном вязаном свитере устроила пикантную прогулку на пляже: "Дама чудес"
Автобус с украинцами слетел в кювет, есть жертвы: первые детали и кадры трагедии
Кравченко запечатлена в разноцветном халате, фартуке и домашних тапочках. Похоже, что она запечатлена в парике и с накрашенными губами.
При этом артистка выглядит постаревшей, если сравнивать с образом Валюхи. В Сети предположили, что это сказываются типажи героинь, которых часто играет Кравченко.
«Где ваша улыбка? Уж больно грустная. А жизнь всегда тяжела. Главное, как к этому относится», «Хватит пьес и хватит образов. Ваша женская красота и харизма велика и это видно не вооруженным взглядом... Таня, надо выйти из образа тетки. И расправив крылья встать перед нами во имя своей одержимости и любви. И пусть Все завидуют молча», «Обожаю вас», - пишут в комментариях.
Нагадаємо, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила образом в червоному і з темною помадою: "Втілення жіночності"
Як повідомляла Politeka, заворожена Валюха зі "Сватів" причепурилася і розцвіла поруч з Добронравовим, фото ідилії: "Улюблений".
Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" застали з Добронравовим під час застілля, фото злили в Мережу: "Та скільки ж можна!".