Відома співачка Наталія Могилевська показала, як відпочиває в Драгобраті
На кадрах, які опублікувала Могилевська, можна побачити трьох підсвічених людей. 2 людини з'їхали з гірки на лижах, а ось третій був у колесі і кричав, поки скочувався. Хто з них Наташа-невідомо, але фанати в один голос припустили, що лижник без лиж і є співачка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"1-2-3⁉ Хто з цих струнких лижників я? Ваші припущення", - написала Могилевська.
Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:
Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."
Здоров'я Олега Винника під загрозою, у "вовчиць" є привід для хвилювання: "Потрібно не терпіти, а звернутися до лікаря"
Зірку "Татусевих дочок" знайшли мертвим у власному авто: перші подробиці трагедії
Глава МОЗ Степанов оголосив про новий карантин і назвав дати: "З іншими обмеженнями і режимом..."
Крістіна Орбакайте несподівано стала дружиною відомого співака: "Ух ти, у мене нова сім'я!"
"Струнка лижниця на "ватрушці":)", "Думаю, що 3, тому що саме круто з'їхала", "3, звичайно", "3, прямо як я", "ви позитивчик", "по-любому на тюбінгу", "на ватрушці круто", "Думаю третій номер. У ватрушці безпечніше з гори вниз"," в колесі"," 3-це просто я на фізкультурі, коли всі на лижах"," 3, тому що це ідеальний варіант не впасти)))", " сміливіше,сміливіше Наташа,так,нічого не трапиться від снігу!".
Повідомлялося, що популярна українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала пікантним виглядом.
Могилевська зробила селфі, на якому постала без одягу. На її голові красувався рушник. Співачка засвітила спокусливу зону декольте і пружні принади.
Нагадаємо, Могилевська після свят звернулася до українців, ошелешивши зовнішністю
Також Politeka писала, що безсердечна Полякова познущалася над Владом Ямою, від Могилевської теж дісталос
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська взяла в оборот партнера Alyona Alyona по «Танцях з зірками», бородач був не проти