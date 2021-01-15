Відома співачка Наталія Могилевська показала, як відпочиває в Драгобраті

На кадрах, які опублікувала Могилевська, можна побачити трьох підсвічених людей. 2 людини з'їхали з гірки на лижах, а ось третій був у колесі і кричав, поки скочувався. Хто з них Наташа-невідомо, але фанати в один голос припустили, що лижник без лиж і є співачка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1-2-3⁉ Хто з цих струнких лижників я? Ваші припущення", - написала Могилевська.

Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Струнка лижниця на "ватрушці":)", "Думаю, що 3, тому що саме круто з'їхала", "3, звичайно", "3, прямо як я", "ви позитивчик", "по-любому на тюбінгу", "на ватрушці круто", "Думаю третій номер. У ватрушці безпечніше з гори вниз"," в колесі"," 3-це просто я на фізкультурі, коли всі на лижах"," 3, тому що це ідеальний варіант не впасти)))", " сміливіше,сміливіше Наташа,так,нічого не трапиться від снігу!".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала пікантним виглядом.

Могилевська зробила селфі, на якому постала без одягу. На її голові красувався рушник. Співачка засвітила спокусливу зону декольте і пружні принади.

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