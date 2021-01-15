Известная певица Наталья Могилевская показала, как отдыхает в Драгобрате

На кадрах, которые опубликовала Могилевская, можно увидеть трех подсвеченых людей. 2 человека съехали с горки на лыжах, а вот третий был в колесе и кричал, пока скатывался. Кто из них Наташа - неизвестно, но фанаты в один голос предположили, что лыжник без лыж и есть певица. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1-2-3⁉ Кто из этих стройных лыжников я? Ваши предположения", - написала Могилевская.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Стройная лыжница на "ватрушке":)", "Думаю, что 3, потому что само круто съехала", "3, конечно", "3, прямо как я", "Вы позитивчик", "По-любому на тюбинге", "На ватрушке круто", "Думаю третий номер. В ватрушке безопасней с горы вниз", "В колесе", "3-это просто я на физкультуре, когда все на лыжах", "3, потому что это идеальный вариант не упасть)))", "Смелее,смелее Наташа,да,ничего не случится от снега!".

Сообщалось, что популярная украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала пикантным видом.

Могилевская сделала селфи, на котором предстала без одежды. На ее голове красовалось полотенце. Певица засветила соблазнительную зону декольте и упругие прелести.

Напомним, Могилевская после праздников обратилась к украинцам, ошарашив внешностью

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