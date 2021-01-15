Українська фешн-фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк здивувала спокусливими кадрами прямо на ліжку
Зірка вбралася в красиву чорну піжаму і показала, як розважається в ліжку, передає Politeka.net. Відповідні фото з'явилися в Instagram фотографа.
Красуня на м'якій кроваті позувала з книгою в руках.
Красива піжама, хоча і сиділа вільно на Соні, але все ж зуміла підкреслити красиві форми.
Завершив образ зірки чорний бантик у волоссі.
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"Задоволена людина в дзені і новенькій піжамці, 1 штука 🌚", - підписала знімки красуня.
За 45 хвилин публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.
"Чудова, Софі 😍", - не стрималася дружина співака Діми Монатіка, Ірина.
"як завжди шикарна", " яка богиня😏", "Ухти", "Милашка", " красива😍,", " Яка гарна, а ви знаєте про творчість lil peep?", - написали інші користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Соня Плакидюк народилася 9 лютого 1989 року. Майбутня зірка захопилася фотографуванням в 14-15 років. Тоді це здавалося пустощами.
Зірка хотіла себе пов'язати з іншою діяльністю і закінчила магістратуру в КПІ за спеціальністю "електрокібернетика". Навчання навчило фотографа планувати всі робочі процеси.
Плакидюк розвивала свій талант до фотографування і в результаті стала володаркою першого місця в конкурсі фешн-фотографії від National British Fashion Museum 2010, номінантом на Most Influent Talent House Photographer in 2011 та інше.
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