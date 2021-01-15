Відома модель Міла Кузнєцова показала, який подарунок отримала від Кіндер Джой

На кадрах зірка позувала в куртці. У якийсь момент Міла розстебнула її і показала пишний бюст, який опинився "на волі". Кузнєцова покрутила їм перед камерою, хвалячись великим розміром. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочу звернутися до творців Кіндер Джой. Ось така * * * попалася в яйці. Ви мені скажіть, хоч одна дитина зрадіє такий * * * * в Кіндер сюрпризі? Не один...",- сказав голос за кадром.

Фанати поставили сотні лайків відео і написали кілька коментарів:

"Ще як зрадіє", "не тільки дитина, більшість зрадіють", "зрадіє, хоч би раз така попалася", "вже зрадів", "звичайно зрадіє", "я зрадію", "Привіт", "Я буду щасливий", "добре", "молочний шоколад", "звичайно, мила, ти хочеш, ти командир", "дуже прекрасно".

Ми писали, що відома українська модель, володарка 15-го розміру грудей, Міла Кузнєцова позбавила сну своїх шанувальників.

У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому показала своє головне багатство у всій красі. Міла зірвала з себе майку, виставивши напоказ самий сік. Її неосяжний бюст в чорному шкіряному ліфчику так і норовив опинитися на волі.

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