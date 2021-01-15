Відомий російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують стосунки з Ані Лорак, поділився враженнями із закордонної відпустки

Як пише Politeka.net, Виконавець опублікував на своїй сторінці в "Instagram" нове фото, зроблене на пляжі. Він вийшов на вечірню прогулянку в чорній футболці і коротких шортах, сів на пісок і обхопив коліна руками. У такій позі Сергій продемонстрував свої накачані руки і висловив свої відчуття задумливим обличчям.

"Я назавжди запам'ятаю цю поїздку... випадковості невипадкові... я на багато подивився іншими очима! спасибі ♪ сподіваюся довше зберегти цю гармонію і в галасливій Москві... P. S. Ну, і які ж тут заходи сонця", - висловився Лазарєв в описі до знімка.

Користувачі Мережі захопилися простотою і душевністю Сергія Лазарєва і відповіли йому теплими коментарями:

"Красивий😊 спасибі вам, що ділилися з нами красою цього острова"; "нехай у Вас все буде добре, Сергій 🙏 🏻 дійсно, це була хороша поїздка. Спасибі величезне за те, що діліться своїми знаннями та емоціями з нами! Ми немов подорожуємо з Вами ☺ сподіваюся, ви почуєте себе добре) фото Приголомшливі ❤️"; " Сергію, яка ж краса вийшла!!!"; "Ви нас просто головою занурили в цю красу"; " найкрутіша фотка з відпустки🔥"; " неймовірно привабливий і красивий!!!"; "Сонечко на сонечку🖤"; "очей не відірвати🙈 🔥"; "Сергій затьмарив цей захід😍"; " те ж так душу зворушило..."; "Босоніж на піску. Звичайна людина. Такий, який є в житті. Наче і не був кумиром мільйонам".

Нагадавши, м'язистий "коханець" Лорак повністю роздягнувся, довівши до непритомності: "Ну, нарешті...".

Як повідомляла Politeka, "коханця" Ані Лорак Лазарєва присоромили за фото з сином і дочкою:"бідні дітлахи, сирітки".

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