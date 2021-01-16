Прийомна дочка українського продюсера Олексія Потапенка Наташа Горова показала себе під час прогулянки

На фото Наташа позує в червоній сукні і капелюсі. Зірка стояла боком на доріжці, а в руках тримала пляшку з водою. Горова посміхалася і хвалилася своєю фігурою, а особливо - п'ятою точкою, яку можна легко розгледіти на знімку, завдяки чому кадр вийшов навіть трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З сім'ї Кардаш'ян", - підписала Наташа фотографію.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Амазонка", "Ля, яка красуня", "Богиня", "ікона", "Красоточка", "хороші результати, тіло вогонь", "енергія щастя", "Наташа, завжди красива", " тобі йдуть і довгі і короткі. Така красива".

Ми писали, що прийомна дочка українського продюсера і репера Потапа Наталія Горова похвалилася стрункою фігурою.

Нове фото 22-річна дівчина опублікувала у себе на сторінці в Instagram, і розповіла, як їй вдається підтримувати себе у відмінній формі.

Наташа Горова зображена сидячи на дивані з келихом вина. На ній світшот, міні-шорти і шкарпетки.

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