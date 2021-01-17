Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками", Санта Дімопулос, підкорила образом в одній білизні

Популярна артистка спокусила своєю красивою фігурою багато шанувальників, пише Politeka.net.

Користувачі мережі згадують найгарячіші образи Санти в своїх групах. Цього разу на фото красуня постала, позуючи на стільці.

Зірка одягла білизну і довгі панчохи. Артистка відкинула голову, піднявши руки і зачесавши волосся назад. Співачка відкрила губи й закрила очі.

Спокусниця одягла шкіряну куртку, під якою приховала груди. Поясок для панчіх відмінно підкреслив тонку талію.

Чорні панчішки прекрасно виділили стрункі ніжки у туфельках.

Можна було розглянути оголені "шовкові" стегна, які привертали увагу не менше красивої пози артистки.

За 11 годин пост зібрав трохи лайків жодного коментаря, адже група не набрала особливої популярності.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос народилася 21 травня 1987 року. Своєю яскравою зовнішністю зірка зобов'язана матері-українці, і батькові з грецькими й ассирийскими корінням.

З дитинства зірка була дуже пластичною і займалася спортом. Також від модельних агентств не пішла від уваги яскрава зовнішність дівчини. Санта підписала контракт зі столичним агентством «Карін». У 2006-му 19-річна дівчина брала участь у проекті «Міс Україна Всесвіт», на якому посіла 3-е місце.

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