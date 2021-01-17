Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, покорила образом в одном белье

Популярная артистка соблазнила своей красивой фигурой много поклонников, пишет Politeka.net.

Пользователи сети вспоминают самые горячие образы Санты в своих группах. В этот раз на фото красотка предстала, позируя на стуле.

Звезда надела белью и длинные чулки. Артистка откинула голову, подняв руки и зачесав волосы назад. Певица приоткрыла губы и закрыла глаза.

Соблазнительница надела кожаную куртку, под которой скрыла грудь. Поясок для чулков отлично подчеркнул тонкую талию.

Черные чулочки прекрасно выделили стройные ножки в туфельках.

Можно было рассмотреть оголенные "шелковые" бедра, которые привлекали внимание не меньше красивой позы артистки.

За 11 часов пост собрал немного лайков ин одного комментария, ведь группа не набрала особой популярности.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года. Своей яркой внешностью звезда обязана матери - украинке, и отцу с греческими и ассирийскими корнями.

С детства звезда была очень пластичной и занималась спортом. Также от модельных агентств не ушла от внимания яркая внешность девушки. Санта подписала контракт со столичным агентством «Карин». В 2006-м 19-летняя девушка участвовала в проекте «Мисс Украина Вселенная», на котором заняла 3-е место.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии: "Когда мне было 16 лет...".

Как сообщала Politeka, Димопулос сделала острое заявление о лицемерии после обвинения Саниной на "Танцях з зірками" : "Под дурочку...".

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну, кадры позора: «Как мокрая кошка…».