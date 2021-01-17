Фітнес-модель Юлія Мішура показала, в чому ходить вдома

Як передає Politeka.net, 28-річна чемпіонка Європи 2016 року WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нове фото, на якому постала в спокусливому образі.

Дівчина продемонструвала видатний результат виснажливих тренувань, одягнувшись тільки в темний світшот з рожевими зірочками. Позбувшись штанів, Юлія похвалилася фантастичним "горішком", вставши в гарячу позу - так, щоб у публіки перехопило подих.

"Недільний настрій 🦄 #вихідні #домашній стиль #зима #солодка # фітнес дівчина #мотивація", - підписала знімок Мішура.

Примітно, що у неї була незвичайна зачіска - невелика гулька на маківці, що нагадує ріг казкового єдинорога.

За короткий час користувачі встигли залишити більше сотні "лайків".

Варто відзначити, сторінка красуні тільки набирає популярність. Зараз на Юлію підписані 19,8 тисяч людей, але якщо дівчина продовжить спокушати публіку настільки яскравими фото й далі, то бути їй "королевою Інстаграма".

До цього Мішура демонструвала рельєфну фігуру в одних спортивних трусиках. Неможливо не замилуватися м'язистим та засмаглим тілом зухвалої красуні.

Тим більше модель засвітила одну пікантну "деталь" - пружний бюст, не обтяжений одягом. Юлія недбало прикрилася руками, проте все одно не змогла повністю приховати пишну красу.

"Стимул для багатьох дівчат", - прокоментував один з фоловерів спортсменки.

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