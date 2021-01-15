Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала, как поддерживает форму дома

На фото красотка позировала в штанах и топе. Девушка нагнулась вперед, задрав одну ногу, а рукой взялась за резинку, которая была на ноге. Мишура решила показать у елки, как проводит тренировки дома. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

В ролике звезда более детально показала, как занимается дома. Юлия для этого использовала резинку, стул и коврик. Кадры получились мотивирующими и увлекательными.

"1. Приседания + махи ноги назад 20 р + приседания на коленях 20 р

2. Приседания с резинкой 20 р + тяга 20 р

3. Махи (отведения) ноги назад на четвереньках 20 р + разведение ног лежа на животе 20 р

4. Ягодичный мостик 20 р + обратная гиперэкстензия 20 р

5. Разведение ног лежа на спине 20 р + тяга 20 р

6. Приседания в прыжке (узко-широко) 20 р + ходьба в полуприседе в сторону по 20 р

7. Тяга по одной ноге 20 р", - написала свой план тренировки Юлия.

Фанаты поставили десятки лайков и написали один комментарий: "Вы выглядите потрясающе".

Сообщалось, что популярная украинская модель Юлия Мишура скинула почти всю одежду и похвасталась роскошной фигурой.

Девушка была в светлых трусиках и тапочках в цвет белья. Больше из одежды на ней ничего не было. Красотка встала возле зеркала и стала с удовольствием рассматривать красоту.

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