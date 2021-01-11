Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала, как следит за фигурой, пока нет возможности пойти в спортзал

На кадрах Юлия позирует в штанах, топе и кроссовках. Мишура использовала для тренировки резинку, при помощи которой выполнила большинство упражнений. Девушка позировала у елки, которая стояла у просторного окна. Кадры получились мотивирующими и доказали, что следить за фигурой можно не выходя из дома. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет. Тренировка дома. Одеваю любимую одежду.

1. Разминка (ее не снимала)

2. Приседания с резинкой 20 р + выпады назад 30 р , 3 подхода

3. Приседания плие 20 р + тяга 20 р , 3 подхода

4. Махи (отведения) ноги назад на четвереньках 20 р на каждую ногу + ягодичный мостик с разведением ног вверху 20 р + прыжки (узко-широко) 20 р, 3 подхода

5. Обратная гиперэкстензия 3*20 р

6. Болгарские выпады на каждую ногу 3*20 р

7. 10 минут добивала ноги на лестничной площадке (смотри карусель)", - написала звезда под кадрами.

Фанаты поставили почти 200 лайков и написали несколько комментариев:

"Класс", "Особенно гусиная ходьба по ступенькам", "Огонь".

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