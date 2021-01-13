Известная фитнес-модель Юлия Мишура поразила пикантным образом в душе

Украинская чемпионка Европы 2016 года Всемирной федерации бодибилдинга и спортивного телосложения Юлия Мишура публикует откровенные фото в своем Instagram.

На фото красотка стояла совсем без одежды, снимая себя по пояс. Мишура прикрыла пышный бюст рукой, которой его прижала, а волосы оставила распущенными. Юлия смотрела в телефон, пока фотографировала отражение в зеркало. Модель позировала в душе, как можно заметить по обстановке, благодаря чему кадр получился очень пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Она всегда давала себе хорошие советы, хоть следовала им нечасто. «Алиса в стране чудес»", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 300 лайков и написали комментарии:

"Пришли мне это фото", "Люблю", "Вау", "Можно смотреть вечно на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как Юлия позирует в душе".

Ранее мы писали, спортивная модель Юлия Мишура показала, как следит за фигурой, пока нет возможности пойти в спортзал.

На кадрах Юлия позирует в штанах, топе и кроссовках. Мишура использовала для тренировки резинку, при помощи которой выполнила большинство упражнений.

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