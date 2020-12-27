Популярная украинская модель Юлия Мишура показала соблазнительный наряд

Как сообщает Politeka.net, украинская чемпионка Европы 2016 года Всемирной федерации бодибилдинга и спортивного телосложения Юлия Мишура публикует откровенные фото в своем Instagram.

Соблазнительная фитнес-модель часто радует своих поклонников смелыми снимками в Instagram.

Модель примерила белый гольф и черную юбку с высокой посадкой. Судя по всему она не стала надевать бюстгальтер. Свой образ она дополнила массивными золотыми серьгами, ремешком и часиками.

Образ Юлии дополнили макияж в темных оттенках, а также стильная укладка. Модель позирует, задумчиво глядя в зеркало, а также стоя, лучезарно улыбаясь. Тон лица она хорошо проработала бронзатором, так что выглядела загорелой, словно только вернулась с райских островов. Фото полной мерой передают красоту идеального тела модели, над которым она, к слову, постоянно работает в спортзале.

Поклонники не оставили без внимания и комплиментов роскошную фотосессию их любимицы фитнес-модели Юлии Мишуры и выразили свое восхищение в комментариях.

"Бомба !!! 🤩🤩🤩", "Вау идеально", "Красивая девушка💕", "Ты такая красивая принцесса🌹", "Прекрасный вид))) Там было не холодно?😂", "Люблю это фото 😍", "Суперзвезда".

Напомним, что Юлия Мишура завлекла сочными рельефами перед зеркалом: "Сплошной соблазн".

Как сообщала Politeka, Юлия Мишура сверкнула торчащей красотой в узком топе: "Вам приятнее...".

Также Politeka писала, что Юлия Мишура наклонилась перед камерой и показала силу соблазна.