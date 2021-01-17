Фитнес-модель Юлия Мишура показала, в чем ходит дома

Как передает Politeka.net, 28-летняя чемпионка Европы 2016 года WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое фото, на котором предстала в соблазнительном образе.

Девушка продемонстрировала выдающийся результат изнурительных тренировок, облачившись только в темный свитшот с розовыми звездочками. Избавившись от штанов, Юлия хвастнула фантастическим "орешком", встав в горячую позу - так, чтобы у публики перехватило дыхание.

"Воскресное настроение 🦄 #выходные #домашний стиль #зима #сладкая #фитнес девушка #мотивация", - подписала снимок Мишура.

Примечательно, что у нее была необычная прическа - небольшая гулька на макушке, напоминающая рог сказочного единорога.

За короткое время пользователи успели оставить более сотни "лайков".

Стоит отметить, страница красотки только набирает популярность. Сейчас на Юлию подписаны 19,8 тысяч человек, но если девушка продолжит искушать публику столь яркими фото и далее, то быть ей "королевой инстаграма".

До этого Мишура демонстрировала рельефную фигуру в одних спортивных трусиках. Невозможно не залюбоваться мускулистым и загорелым телом дерзкой красотки.

Тем более модель засветила одну пикантную "деталь" - упругий бюст, не обремененный одеждой. Юлия небрежно прикрылась руками, однако все равно не смогла полностью спрятать пышную красоту.

"Стимул для многих девушек", - прокомментировал один из фолловеров спортсменки.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура устроила горячую домашнюю тренировку для ягодиц: вид сзади завораживает.

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