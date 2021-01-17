Известная фитнес-модель Юлия Мишура восхитила своими формами на новом фото
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости, которая не стесняясь радует пикантными кадрами своих фолловером, а их у нее уже почти 20 тысяч.
Чемпионка Европы 2016 года WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 сантиметров Юлия Мишура скинула почти всю одежду и похвасталась роскошной фигурой.
Фитнес-модель и тренер, которая регулярно показывает упреждения, которые можно делать дома, чтобы поддерживать форму, продемонстрировала, какого результата можно достичь, следуя ее указаниям.
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Новое фото получилось невероятно горячим. Это пожалуй лучшая реклама здорового способа жизни и регулярных тренировок.
Мишура позировала топлес, оставив из одежды только черные спортивные трусики. Пышную грудь она слегка прикрыла согнутыми в локтях руками. Волосы девушка оставила распущенными.
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Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура устроила горячую домашнюю тренировку для ягодиц: вид сзади завораживает.
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