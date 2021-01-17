Известная фитнес-модель Юлия Мишура восхитила своими формами на новом фото

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости, которая не стесняясь радует пикантными кадрами своих фолловером, а их у нее уже почти 20 тысяч.

Чемпионка Европы 2016 года WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 сантиметров Юлия Мишура скинула почти всю одежду и похвасталась роскошной фигурой.

Фитнес-модель и тренер, которая регулярно показывает упреждения, которые можно делать дома, чтобы поддерживать форму, продемонстрировала, какого результата можно достичь, следуя ее указаниям.

Новое фото получилось невероятно горячим. Это пожалуй лучшая реклама здорового способа жизни и регулярных тренировок.

Мишура позировала топлес, оставив из одежды только черные спортивные трусики. Пышную грудь она слегка прикрыла согнутыми в локтях руками. Волосы девушка оставила распущенными.

«Огонь!» - отреагировали на фото 29-летней спортсменки-киевлянки в комментариях.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура устроила горячую домашнюю тренировку для ягодиц: вид сзади завораживает.

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