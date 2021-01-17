Дочка екс-"ВІА Гри" Віри Брежнєвої Соня Кіперман розпалила "дорослим" образом

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому вбранні і в не менш гарячих позах.

Так, Соня позувала в коротенькому строкатому сарафані з обробкою з чорного мережива й високих шкіряних чобітках.

Дівчина розкріпачилася прямо на вулиці, продемонструвавши апетитну фігурку. На деяких кадрах зухвала блондинка хвацько задерла ніжку, прикривши "сором" шматочком спідниці. Ще на одному фото Соня показала обличчя крупним планом, при цьому лямка її сарафана зрадницьки зісковзнула з плеча, додавши, безумовно, пікантності.

"Підбадьорся, квіточка!", - підписала фото донька Брежнєвої.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі переплутали Соню з її 38-річною мамою-співачкою.

"40+ дама )"

"Красива донечка красивої мами!! 😍👍"

"Яка ти красуня"

"віра, та у тебе прекрасна фігурка, а груди супер, а ніжки у тебе це принадність..." - "Яка Віра? Це взагалі-то її дочка Соня"

До речі, донька Брежнєвої, як і її зіркова мати, вирішила пов'язати своє життя з шоу-бізнесом. Дівчина є починаючою моделлю і актрисою. До 14 років вона встигла вийти на подіум в рамках Тижня моди в Москві і дебютувати в американському фентезійному серіалі «Щоденники вампіра».

А ще Соня любить готувати, тому подумувала в майбутньому закінчити школу кулінарного мистецтва Le Cordon Bleu.

Нагадаємо, Брежнєва з "ВІА Гри" збентежила кадрами з красунею-дочкою, Плакидюк оцінила.

А ще Politeka писала, що юна дочка Віри Брежнєвої віддалася ніжності у ванній, мама може не схвалити.

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