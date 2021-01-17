Внучка легендарної української співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, показала фото з Майамі

Відомо, що внучка співачки вже давно живе і навчається за кордоном, пише Politeka.net. В одному з останніх постів красуня поділилася кадром з Майамі.

На знімку модель постала в білосніжній маєчці, якою дозволила подивитися на її підкачані руки. Тонка тканина обтягнула груди і підкреслила тонку талію. До слова, ймовірно, красуня була без білизни.

Зірка була в блакитних джинсах і крутці, яка трималася на її стегнах.

Завершили образ стильні окуляри.

Соня позувала на балконі, звідки відкривався гарний вид на місто.

У пості модель запропонувала поділитися з нею про останні покупки, книги і улюблені акаунти.

"*Остання покупка?

- Квитки в Нью Йорк!

* Книга / аудіокнига на сьогодні?

- "Lead Yourself First", "Євгеній Онєгін".

* Топ 3 аккаунта які надихають вас сьогодні?",- написала зірка, відповівши й сама на зазначені питання.

За годину пост зібрав понад 600 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі тут же стали ділитися про своє, а також не забули зробити компліменти фігурі красуні.

"Спекота", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Соня Євдокименко минулого року відзначила 19-річчя.

Дівчина з дитинства займається модельним бізнесом, а також танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, й брала уроки вокалу.

Красуня знімалася для журналів і навіть отримала титул "Краща модель України".

А у 2018 році Соня дебютувала як співачка, представивши композицію «Unbreakable».

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