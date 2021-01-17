Внучка легендарної української співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, показала фото з Майамі
Відомо, що внучка співачки вже давно живе і навчається за кордоном, пише Politeka.net. В одному з останніх постів красуня поділилася кадром з Майамі.
На знімку модель постала в білосніжній маєчці, якою дозволила подивитися на її підкачані руки. Тонка тканина обтягнула груди і підкреслила тонку талію. До слова, ймовірно, красуня була без білизни.
Зірка була в блакитних джинсах і крутці, яка трималася на її стегнах.
Завершили образ стильні окуляри.
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Соня позувала на балконі, звідки відкривався гарний вид на місто.
У пості модель запропонувала поділитися з нею про останні покупки, книги і улюблені акаунти.
"*Остання покупка?
- Квитки в Нью Йорк!
* Книга / аудіокнига на сьогодні?
- "Lead Yourself First", "Євгеній Онєгін".
* Топ 3 аккаунта які надихають вас сьогодні?",- написала зірка, відповівши й сама на зазначені питання.
За годину пост зібрав понад 600 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі тут же стали ділитися про своє, а також не забули зробити компліменти фігурі красуні.
"Спекота", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Соня Євдокименко минулого року відзначила 19-річчя.
Дівчина з дитинства займається модельним бізнесом, а також танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, й брала уроки вокалу.
Красуня знімалася для журналів і навіть отримала титул "Краща модель України".
А у 2018 році Соня дебютувала як співачка, представивши композицію «Unbreakable».
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