Актриса Ольга Сумська закликала українців згуртуватися перед спільним "ворогом"
Як передає Pоliteka.net, 54-річна зірка зробила в своєму мікроблозі в Instagram новий пост, поділившись фото замерзлих, укритих снігом тварин.
У своєму зверненні Сумська попросила користувачів не бути байдужими. Вона попередила про сильні морози, що насуваються, а тому закликала бути особливо чуйними в цей час до тварин.
"Друзі❗️, попереду важкий тиждень, коли морози будуть трохи лютувати. З 14 по 20 січня до -22. Тому гуртуймося і плануємо допомогу бездомним і диким тваринам🐕 🐈... Дякую, що з нами! ❤️ Дякую, що не залишаєте тварин у біді! Морози лише на тиждень і ми маємо пройти цей іспит людяності!✋🏻", - говориться в повідомленні.
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Також Ольга озвучила деталі, про яку допомогу мова:
- якщо ви бачите бездомну тварину, яка знаходиться у вашому під'їзді - не виганяйте її на вулицю, це може коштувати їй життя. Дайте відігрітися і погодуйте;
- якщо ви раптом знайшли тварину (особливо, якщо це кошеня або щеня), яке сидить або лежить на вулиці і виглядає замерзлим і таким, що потребує допомоги, постарайтеся терміново його зігріти (перенести в тепле приміщення, в кабіну автомобіля);
- перевірте, чи вистачає вам запасів зерна і насіння для птахів на тиждень (для годівниці);
- просто візьміть з собою в сумку або в машину хоча б трохи корму, може це врятує життя коту або собачці! Голодні на морозі просто приречені🙏...
- закуповуємо собачі та котячі корми, але не лінуємося щодня розносити корм бездомним тваринам;
- магазини, ресторани, перукарні, кафе прошу організувати невеликі місця для зігріву тварин і не проганяти їх, якщо зайдуть погрітися;
- шукаємо волоські горіхи, подрібнюємо їх і по можливості залишаємо жменьками в парках, садах, лісах, це хороший морозний корм для багатьох тварин і птахів.
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