Актриса Ольга Сумська закликала українців згуртуватися перед спільним "ворогом"

Як передає Pоliteka.net, 54-річна зірка зробила в своєму мікроблозі в Instagram новий пост, поділившись фото замерзлих, укритих снігом тварин.

У своєму зверненні Сумська попросила користувачів не бути байдужими. Вона попередила про сильні морози, що насуваються, а тому закликала бути особливо чуйними в цей час до тварин.

"Друзі❗️, попереду важкий тиждень, коли морози будуть трохи лютувати. З 14 по 20 січня до -22. Тому гуртуймося і плануємо допомогу бездомним і диким тваринам🐕 🐈... Дякую, що з нами! ❤️ Дякую, що не залишаєте тварин у біді! Морози лише на тиждень і ми маємо пройти цей іспит людяності!✋🏻", - говориться в повідомленні.

Також Ольга озвучила деталі, про яку допомогу мова:

якщо ви бачите бездомну тварину, яка знаходиться у вашому під'їзді - не виганяйте її на вулицю, це може коштувати їй життя. Дайте відігрітися і погодуйте;

якщо ви раптом знайшли тварину (особливо, якщо це кошеня або щеня), яке сидить або лежить на вулиці і виглядає замерзлим і таким, що потребує допомоги, постарайтеся терміново його зігріти (перенести в тепле приміщення, в кабіну автомобіля);

перевірте, чи вистачає вам запасів зерна і насіння для птахів на тиждень (для годівниці);

просто візьміть з собою в сумку або в машину хоча б трохи корму, може це врятує життя коту або собачці! Голодні на морозі просто приречені🙏...

закуповуємо собачі та котячі корми, але не лінуємося щодня розносити корм бездомним тваринам;

магазини, ресторани, перукарні, кафе прошу організувати невеликі місця для зігріву тварин і не проганяти їх, якщо зайдуть погрітися;

шукаємо волоські горіхи, подрібнюємо їх і по можливості залишаємо жменьками в парках, садах, лісах, це хороший морозний корм для багатьох тварин і птахів.

Нагадаємо, засмучена Сумська показала сумні кадри відпочинку з дочкою: "капець, подивіться, яка…»

Як повідомляла Politeka, колоритна Сумська у вишиванці та шкіряних штанях з'явилася на публіці з родиною: "дочка ще та..."

Також Politeka писала, що чоловік 54-річної Сумської ошелешив перетворенням зі св