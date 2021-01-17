Актриса Ольга Сумская призвала украинцев сплотиться перед общим "врагом"

Как передает Pоliteka.net, 54-летняя звезда сделала в своем микроблоге в Инстаграм новый пост, поделившись фото заиндевевших животных.

В своем обращении Сумская попросила пользователей не быть равнодушными. Она предупредила о надвигающихся сильных морозах, а потому призвала быть особенно чуткими в это время к животным.

"Друзья❗️, впереди тяжелая неделя, когда морозы будут немного бушевать. С 14 по 20 января до -22. Поэтому координируемся и планируем помощь бездомным и диким животным 🐕🐈... Спасибо, что с нами! ❤️ Спасибо, что не оставляете животных в беде! Морозы только на неделю и мы должны пройти этот экзамен человечности! ✋🏻", - говорится в сообщении.

Также Ольга озвучила детали, о какой помощи речь:

если вы видите бездомное животное, которое находится в вашем подъезде - не выгоняйте его на улицу, это может стоить ему жизни. Дайте отогреться и покормите;

если вы вдруг нашли животное (особенно, если это котенок или щенок), которое сидит или лежит на улице и выглядит замерзшим и таким, что нуждается в помощи, постарайтесь срочно его согреть (перенести в теплое помещение, в кабину автомобиля);

проверьте, хватает ли вам запасов зерна и семян для птиц на неделю (для кормушки);

просто возьмите с собой в сумку или в машину хотя бы немного корма, может это спасет жизнь коту или собачке! Голодные на морозе просто обречены🙏🏻...

закупаем собачьи и кошачьи корма, но не ленимся каждый день разносить корм бездомным животным;

магазины, рестораны, парикмахерские, кафе прошу организовать небольшие места для согрева животных и не прогонять их, если зайдут погреться;

ищем грецкие орехи, размельчаем их и по возможности оставляем горстками в парках, садах, лесах, это хороший морозний корм для многих животных и птиц.

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