Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво викликав бурю емоцій яскравим фото
Як передає Politeka.net, 49-річний всесвітньо відомий шеф-кухар опублікував у своєму мікроблозі в Інстаграм свіже фото, на якому постав під час прогулянки разом зі своїм домашнім вихованцем, собачкою по кличці Лупіта.
Задоволений Ектор позував в бежевій дутій курточці з улюбленицею під пахвою. Припорошений сніжком ресторатор посміхався і, здавалося, його анітрохи не хвилював сильний мороз - гарячий красень навіть розстебнув верх куртки.
"У природи немає поганої погоди? 💨 Я з цим на 100% згоден! Тільки подивіться, яка казка на дворі. Лупіта трохи мерзне, але, здається, що і вона задоволена тим, що відбувається навколо. Засніжимо інстаграм? Ставте ❄️ в коментарях, якщо так же, як і я, обожнюєте сніг ⬇️ ", - підписав фото Хіменес-Браво.
Однією з перших пост шеф-кухаря оцінила співачка Настя Каменських, поставивши "лайк".
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Інші користувачі приєдналися до обговорення фото:
"Я готова посперечатися)))"
"Немає поганої погоди? Ви тарифи на газ бачили?"
"Красивий чоловік"
"Чому не одягли собачку?)"
"Ектор, дуже гарне фото! ❄"
"Я обожнюю сніжну зиму! 🤗"
"Обожнюю сніг і морозець) 👍"
"Голим ви мені більше подобаєтеся. Хі-хі😂😍🔥"
"Тримайтеся))) навіть на фото видно, як ви замерзли))"
Раніше ми розповідали, як Ектор здивував постільним фото. Розніжений і голий ресторатор відпочивав у ліжку, притиснувши до себе Лупіту.
"Пора повертатися до роботи після гучних свят 🎄Важко перебудувати свій графік і покинути межі ліжка 🛌 Розкажіть про Ваші особисті секрети, як переключитися на робочий настрій? 🙈", - запитував Хіменес-Браво поради у користувачів.
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