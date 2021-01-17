Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками", Санта Дімопулос, насолоджується зимовою відпусткою в жарких країнах

Артистка наслідувала приклад своїх зіркових колег і покотила відпочивати на Мальдіви.

Звичайно, знаменитість, не могла не поділитися яскравими курортними фотографіями на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Так, на останньому фото, яке Дімопулос запостила в мікроблозі, вона красується в білій сукні в чорний горошок вільного крою на тлі місцевої пам'ятки, що нагадує дерево.

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У підписі артистка повідомила, що у неї романтична вечеря в ресторані.

Фолловери відразу ж залишили захоплені коментарі під фото знаменитості, зазначивши, що виглядає вона просто приголомшливо.

"Ти шикарно виглядаєш 😍", " Прикольне дерево і плаття🤩 🤩 🤩 🤩"," Санта, поділіться, будь ласка звідки плаття?😍Спасибі🤗", " Вау!😍 Красуня�🔥�❤❤ ",- пишуть в мережі.

Раніше Санта Дімопулос, показала свою маленьку дочку Софію.

"Софі на Мальдівах", - коротко написала вона.

Дівчинка, якій зараз рік і чотири місяці, просто зачарувала користувачів мережі своїми блакитними очима і світлими кучериками.

Фолловери Дімопулос пишуть, що дочка все більше стає схожою на неї. У той же час іншим дівчинка більше здалася схожою на свого батька.

Нагадаємо, що Дімопулос з "Танців з зірками" показала батька і розповіла про сімейну трагедію: "коли мені було 16 років...".

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