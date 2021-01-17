Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, наслаждается зимним отпуском в жарких странах
Артистка последовала примеру своих звездных коллег и укатила отдыхать на Мальдивы.
Конечно, знаменитость, не могла не поделиться яркими курортными фотографиями на своей странице в Instagram, передает Politeka.net
Так, на последнем фото, которое Димопулос запостила в микроблоге, она красуется в белом платье в черный горошек свободного кроя на фоне местной достопримечательности, напоминающей дерево.
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В подписи артистка сообщила, что у нее романтический ужин в ресторане.
Фолловеры сразу же оставили восторженные комментарии под фото знаменитости, отметив, что выглядит она просто потрясающе.
"Ты шикарно выглядишь 😍", " Прикольное дерево и платье🤩🤩🤩🤩", "Санта, поделитесь, пожалуйста откуда платье?😍Спасибо🤗", "Вау!😍 Красотка🔥😘❤❤ ", - пишут в сети.
Ранее Санта Димопулос, показала свою маленькую дочку Софию
«Софи на Мальдивах», - коротко написала она.
Девочка, которой сейчас годик и четыре месяца, просто очаровала пользователей Сети своими голубыми глазами и светлыми кудряшками.
Фолловеры Димопулос пишут, что дочка все больше становится похожей на нее. В то же время другим девочка больше показалась похожей на своего отца.
Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии: "Когда мне было 16 лет...".
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