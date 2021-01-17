Красотка, как всегда

Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, наслаждается зимним отпуском в жарких странах

Артистка последовала примеру своих звездных коллег и укатила отдыхать на Мальдивы.

Конечно, знаменитость, не могла не поделиться яркими курортными фотографиями на своей странице в Instagram, передает Politeka.net

Так, на последнем фото, которое Димопулос запостила в микроблоге, она красуется в белом платье в черный горошек свободного кроя на фоне местной достопримечательности, напоминающей дерево.

В подписи артистка сообщила, что у нее романтический ужин в ресторане.

Фолловеры сразу же оставили восторженные комментарии под фото знаменитости, отметив, что выглядит она просто потрясающе.

"Ты шикарно выглядишь 😍", " Прикольное дерево и платье🤩🤩🤩🤩", "Санта, поделитесь, пожалуйста откуда платье?😍Спасибо🤗", "Вау!😍 Красотка🔥😘❤❤ ", - пишут в сети.



Ранее Санта Димопулос, показала свою маленькую дочку Софию

«Софи на Мальдивах», - коротко написала она.

Девочка, которой сейчас годик и четыре месяца, просто очаровала пользователей Сети своими голубыми глазами и светлыми кудряшками.

Фолловеры Димопулос пишут, что дочка все больше становится похожей на нее. В то же время другим девочка больше показалась похожей на своего отца.

Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии: "Когда мне было 16 лет...".

Как сообщала Politeka, Димопулос сделала острое заявление о лицемерии после обвинения Саниной на "Танцях з зірками" : "Под дурочку...".

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну, кадры позора: «Как мокрая кошка…».