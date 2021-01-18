Переможець шоу "Холостячка", обранець Ксенії Мішиної і автор Студії "Квартал 95" Олександр Еллерт розповів, як порозумівся з сином коханої

Про це вона розповіла в інтерв'ю на Youtube-каналі «Зеінтерв'єр», передає Politeka.net.

Еллерт познайомився з восьмирічним сином Ксенії під час зйомок проекту.

Олександр стверджує, що хлопчик був радий, дізнавшись, що вони будуть жити разом.

"Платон зрадів. Задоволений, щасливий. Клас, Саня. Я там просто "розірвав" його на квадроциклах, ми ганяли швидше за всіх. І вже я, скажімо так, йому сподобався», - каже обранець «Холостячки».

У самого Еллерта є дочка Еля.Їй 13 років. Дівчинка живе з мамою. Олександр стверджує. Дочка добре поставилася до його нової пасії.

"Еля сказала, що їй подобається Ксенія, вона хотіла б, щоб у тата і Ксенії все вийшло», - зазначив він.

Еллерт також розповів, що у нього хороші стосунки з дочкою.

"Мені здається, що ми близькі. Я сподіваюся, з боку тата, що ми близькі. Я сподіваюся, що я та людина, як вона вважає, що може вона довіряти. Вона абсолютно може мені довіряти. Але так, як я не сильно багато часу приділяю... Ну скільки виходить, стільки я приділяю. Мені здається, я можу бути кращим другом для неї. Я не хочу бути татом, я не хочу прям строго, щоб вона мене боялася, переживала, «а якщо тато дізнається...». Ні, татові можна розповідати все", - каже Олександр.

Еллерт додав, що нормально спілкується з колишньою дружиною в питаннях пов'язаних з донькою.

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