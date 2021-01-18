Победитель шоу "Холостячка", избранник Ксении Мишиной и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт рассказал, как поладил с сыном возлюбленной

Об этом она рссказал в интервью на Youtube-канале «Зеинтервьер», передает Politeka.net.

Эллерт познакомился с восьмилетним сыном Ксении во время съемок проекта.

Александр утверждает, что мальчик был рад, узнав, что они будут жить вместе.

«Платон обрадовался. Довольный, счастливый. Класс, Саня. Я там просто «разорвал» его на квадроциклах, мы гоняли быстрее всех. И уже я, скажем так, ему понравился», - говорит избранник «Холостячки».

У самого Эллерта есть дочь Эля.Ей 13 лет. Девочка живет с мамой. Александр утверждает. Дочка хорошо отнеслась к его новой пассии.

«Эля сказала, что ей нравится Ксения, она хотела бы, чтобы у папы и Ксении все получилось», - отметил он.

Эллерт также рассказал, что у него хорошие отношения с дочерью.

«Мне кажется, что мы близки. Я надеюсь, со стороны папы, что мы близки. Я надеюсь, что я тот человек, как она считает, что может она доверять. Она абсолютно может мне доверять. Но так, как я не сильно много времени уделяю… Ну сколько получается, столько я уделяю. Мне кажется, я могу быть лучшим другом для нее. Я не хочу быть папой, я не хочу прям строго, чтобы она меня боялась, переживала, «а если папа узнает…». Нет, папе можно рассказывать все», - говорит Александр.

Эллерт добавил, что нормально общается с бывшей женой в вопросах связанных с дочкой.

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