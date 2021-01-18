Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова збентежила зухвалим фото й новою божевільною ідеєю

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіже знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалій позі на мальдівському пляжі.

Злегка "пересмажена" під тропічним сонцем Бузова позувала на піску в лососевому бікіні. Дівчина зухвало розставила ноги, закривши від задоволення очі й піднявши руки.

У підписі Ольга пообіцяла, що це останнє фото з відпустки - була "просто зобов'язана ним поділитися", а також розповіла про ідею взяти участь у шоу "Останній герой".

Бузова, яка гарненько відпочила, засумувала за роботою, проте вона не хоче на зйомки до Москви, де зараз сильні морози. Тому вона згадала про відоме реаліті - який-небудь екзотичний острів припав би якраз до речі.

Ольга націлилася не просто брати участь в шоу, а бути його ведучою.

"Ідея здається навіженою, але... завжди є можливість втілити свої мрії в реальність, якщо дуже захотіти 😏 і тепер мені цікаво - як би ви відреагували на новий сезон шоу "Останнього героя" зі мною в ролі ведучої? 🤩 ", - запитала Бузова думку в публіки.

Користувачі кинулися з жаром обговорювати затію. Одні підтримали зірку "Дом-2", інші різко розкритикували.

"це буде офігенно😍 буду із задоволенням дивитися❤️"

"Досить свої труси показувати 🤦‍♂️"

"Я б подивилася на тебе саме в ролі героя. Мені здається було б круто 🔥"

"Знову *опу виставила😂"

"Оля, за що берешся, у тебе все виходить!"

"Тільки через вас дивилася б, там де Бузова завжди цікаво"

"Вибачте, нічого особистого, але як ведуча ви не подобаєтеся, тому що необ'єктивні, багато позерства, хайпа, а в ньому вже перебір"

"Оля навчиться розмовляти без мату! Реально виглядаєте вуличною дівкою!"

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