Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова збентежила зухвалим фото й новою божевільною ідеєю
Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіже знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалій позі на мальдівському пляжі.
Злегка "пересмажена" під тропічним сонцем Бузова позувала на піску в лососевому бікіні. Дівчина зухвало розставила ноги, закривши від задоволення очі й піднявши руки.
У підписі Ольга пообіцяла, що це останнє фото з відпустки - була "просто зобов'язана ним поділитися", а також розповіла про ідею взяти участь у шоу "Останній герой".
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Бузова, яка гарненько відпочила, засумувала за роботою, проте вона не хоче на зйомки до Москви, де зараз сильні морози. Тому вона згадала про відоме реаліті - який-небудь екзотичний острів припав би якраз до речі.
Ольга націлилася не просто брати участь в шоу, а бути його ведучою.
"Ідея здається навіженою, але... завжди є можливість втілити свої мрії в реальність, якщо дуже захотіти 😏 і тепер мені цікаво - як би ви відреагували на новий сезон шоу "Останнього героя" зі мною в ролі ведучої? 🤩 ", - запитала Бузова думку в публіки.
Користувачі кинулися з жаром обговорювати затію. Одні підтримали зірку "Дом-2", інші різко розкритикували.
"це буде офігенно😍 буду із задоволенням дивитися❤️"
"Досить свої труси показувати 🤦♂️"
"Я б подивилася на тебе саме в ролі героя. Мені здається було б круто 🔥"
"Знову *опу виставила😂"
"Оля, за що берешся, у тебе все виходить!"
"Тільки через вас дивилася б, там де Бузова завжди цікаво"
"Вибачте, нічого особистого, але як ведуча ви не подобаєтеся, тому що необ'єктивні, багато позерства, хайпа, а в ньому вже перебір"
"Оля навчиться розмовляти без мату! Реально виглядаєте вуличною дівкою!"
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