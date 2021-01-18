Відома співачка Ані Лорак поділилася необвчними кадрами з машини під час відпочинку в Києві

Вчора співачка опублікувала в Instagram кадри, на яких позувала біля бутиків в центрі української столиці. Лорак була одягнена в короткий пуховик і чорні штани, причому позуючи на морозі, вона не стала особливо утеплятися – ні шарфа, ні головного убору на зірці не було.

Користувачі Мережі були здивовані такою безпечністю артистки і написали безліч засуджуючих коментарів. Цього разу Кароліна поділилася кадрами вже з машини. Під час поїздки по місту в мороз, Кароліна порадила фанатам одягнутися і поберегти себе, адже на вулиці вельми складно влаштовувати прогулянки.

Кароліна, як завжди, після доповнила ролик повітряними поцілунками і похитала головою на камеру, позуючи в тій же куртці, що і вчора.

До цього Ані Лорак показала бюст в стильному вбранні з вирізом. Зірка цього разу продемонструвала струнку фігуру в наряді, який підкреслив її достоїнства.

Ані Лорак одягла чорний комбінезон з декольте. Красива тканина відсвічувала від спалаху і струмувала по стрункій фігурі.

Зірка в одному з кадрів з'явилася в чорному жакеті, зробивши образ скромнішим.

"Божевільно красіівая😍 😍 😍", " королева😍", " нарешті ми побачили ці фото🖤"," о мій Бог🔥 🤤"," в сенсі вже нг у мене ще осінь", "Вау! 🤩 Яка шикарна! Діва! ✨ ❤ ️ ", "шикарна!🖤 ", "Яка красуня", " Боже, що за сліпуча дівчина мій дар мови десь пропав і, здається, надовго... ", "Моя Богиня❤️💋 🔥 💫", " Ну шикарне плаття Кароліна❤️🙏 😘 😉", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що схудла Лорак максимально відкрила декольте і отримала по заслугах: "припиніть псувати...".

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