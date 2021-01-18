Известная певица Ани Лорак поделилась необвчными кадрами из машины во время отдыха в Киеве
Вчера певица опубликовала в Инстаграм кадры, на которых позировала возле бутиков в центре украинской столицы. Лорак была одета в короткий пуховик и черные штаны, причем позируя на морозе, она не стала особо утепляться – ни шарфа, ни головного убора на звезде не было.
Пользователи сети были удивлены такой беспечности артистки и написали множество осуждающих комментариев. В этот раз Каролина поделилась кадрами уже из машины. Во время поездки по городу в мороз, Каролина посоветовала фанатам одеться и поберечь себя, ведь на улице весьма сложно устраивать прогулки.
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Каролина, как всегда, после дополнила ролик воздушными поцелуями и покачала головой на камеру, позируя в той же куртке, что и вчера.
До этого Ани Лорак показала бюст в стильном наряде с вырезом. Звезда в этот раз продемонстрировала стройную фигуру в наряде, который подчеркнул ее достоинства.
Ани Лорак надела черный комбинезон с декольте. Красивая ткань отсвечивала от вспышки и струилась по стройной фигуре.
Звезда в одном из кадров появилась в черном жакете, сделав образ скромнее.
"Сумасшедше красииивая😍😍😍", "Королева 😍", "Наконец-то мы увидели эти фото🖤", "О мой Бог🔥🤤", " в смысле уже нг у меня ещё осень", "Вау! 🤩 Какая шикарная! Дива! ✨❤️", "шикарная!🖤", "Какая красавица ", "Боже, что за ослепительная девушка Мой дар речи где-то пропал и, кажется, надолго... ", "Моя Богиня❤️💋🔥💫", "Ну шикарное платье Каролина❤️🙏😘😉", - написали пользователи сети.
Напомним, что похудевшая Лорак максимально открыла декольте и получила по заслугам: "Прекратите портить...".
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