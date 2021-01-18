Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, підкорила стильним образом в плащі

Артистка вже кілька днів хвалиться знімками своєї нової фотосесії для популярного журналу "Harper's Bazaar", пише Politeka.net.

На одному з останніх знімків гаряча Ольга позувала в плащі, з-під якого визирав ніжний гольфик. Воріт останнього обтягнув шию зірки.

Плащ неозброєним поглядом здавався великим.

Зірка зібрала волосся, деякі пасма красиво виставилися і піднялися вгору.

Куриленко широко посміхалася. Здавалося з макіяжу на ній була лише темна помада.

"Новий тиждень, поїхали!",- написала зірка.

За півгодини пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Дуже красива", " якої марки ці сережки? 🦋 ", "Прекрасна"," Красива", " Поїхали! Ти повинна це зробити👌", " краса!", "Ти чудова Ольга. Сумую без тебе. ❤ ️ ", "Я люблю тебе", "найкрасивіша", "гарного тижня, Ольго", " цей приголомшливий вид🌹 💥 🔥", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко з небагатої сім'ї. Красуня в дитинстві займалася танцями, вчила мови і так далі.

Зірка разом з матір'ю часто подорожували в Росію, де після випадково зустрічі її життя докорінно змінилося.

Ольгу помітила жінка-скаут міжнародного модельного агентства, яка запропонувала їй спробувати свої сили в моделінгу. Так Куриленко і почала будувати кар'єру, а пізніше стала розвивати й свій акторський талант.

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