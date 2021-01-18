Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, покорила стильным образом в плаще

Артистка уже несколько дней хвастается снимками своей новой фотосессии для популярного журнала "Harper’s Bazaar", пишет Politeka.net.

На одном из последних снимков горячая Ольга позировала в плаще, из-под которого выглядывал нежный гольфик. Ворот последнего обтянул шею звезды.

Плащ невооруженным взглядом казался большим модели.

Звезда собрала волосы, некоторые пряди красиво выставились и приподнялись вверх.

Куриленко широко улыбалась. Казалось из макияжа на ней была лишь темная помада.

"Новая неделя, поехали!", - написала звезда.

За полчаса пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая", "Какой марки эти серьги? 🦋", "Прекрасная", "Красивая", "Поехали! Ты должна это сделать👌", "Прелесть!", "Ты великолепна Ольга. Я скучаю по тебе. ❤️", "Я люблю тебя", "Самая красивая", "Хорошей недели, Ольга", "Этот потрясающий вид 🌹💥🔥", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко из небогатой семьи. Красотка в детстве занималась танцами, учила языки и так далее.

Звезда вместе с матерью часто путешествовали в Россию, где после случайно встречи ее жизнь в корне поменялась.

Ольгу заметила женщина-скаут международного модельного агентства, которая предложила ей попробовать свои силы в моделинге. Так Куриленко и начала строить карьеру, а позже стала развивать и свой актерский талант.

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