Популярна українська співачка Світлана Лобода поділилася жаркими кадрами з гримерки

Як відомо, артистка любить ділитися особистими фото в Instagram в розділі Сторі до і після концертів, щоб показати реальні кадри зі свого життя. Цього разу співачка поділилася пікантними фото, на яких позувала в одній білизні чорного кольору в гримерці. Готуючись до виступу, Світлана позувала перед дзеркалом і дивилася, як над нею чаклує помічниця.

Варто відзначити, що бездоганній фігурі мама двох дочок зобов'язана своїй завзятості. Зірка не тільки кожен день займається спортом, але і не пропускає заняття навіть під час відпустки.

"Снідаємо ми завжди кашами: вівсяною або гречаною. В обід обов'язково перше. Після занять спортом-обов'язково білок (стейк з телятини або трохи білого м'яса курки). В останні два-три роки я так вибудувала розпорядок, що, незважаючи на гастрольний графік, переїзди, харчуюся правильно», - розповідала раніше Світлана, розкриваючи секрети краси.

Щоб мати підтягнуті форми, якими співачка розбурхує публіку, як на нових особистих знімках, Лобода тренується в посиленому режимі, крім планових занять. Наприклад, артистка починає з розминки, яка триває цілих сорок хвилин: присідання, віджимання, потім розтяжка.

Артистка звикла розбурхувати публіку образами на своїх концертах. Світлана влаштовує зухвалі танці в прозорих костюмах, грає на барабанах на підвісній сцені і дивує розтяжкою під час танцювальних трюків. Тому навіть у відпустці або відпочинком перед виступом Світлана примудряється заінтригувати мережу.

Так, перед тим як готуватися до концерту, співачка вирішила прогулятися на набережній і добре провести час. Кадрами артистка поділилася в Instagram. На невеликому ролику Лобода позувала в білосніжному костюмі, який акцентував увагу на її струнких ногах.

Нагадаємо, що задоволена Світлана Лобода вбила наповал виглядом в» колючому "міні-сукні:»як ялинка".

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