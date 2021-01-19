Популярная украинская певица Светлана Лобода поделилась жаркими кадрами из гримерки

Как известно, артистка любит делиться личными фото в Инстаграм в разделе Стори до и после концертов, чтобы показать реальные кадры из своей жизни. В этот раз певица поделилась пикантными фото, на которых позировала в одном белье черного цвета в гримерке. Готовясь к выступлению, Светлана позировала перед зеркалом и смотрела, как над ней колдует помощница.

Стоит отметить, что безупречной фигуре мама двух дочерей обязана своему упорству. Звезда не только каждый день занимается спортом, но и не пропускает занятия даже во время отпуска.

«Завтракаем мы всегда кашами: овсяной или гречневой. В обед обязательно первое. После занятий спортом — обязательно белок (стейк из телятины или немного белого мяса курицы). В последние два-три года я так выстроила распорядок, что, несмотря на гастрольный график, переезды, питаюсь правильно», - рассказывала ранее Светлана, раскрывая секреты красоты.

Чтобы иметь подтянутые формы, которыми певица будоражит публику, как на новых личных снимках, Лобода тренируется в усиленном режиме, помимо плановых занятий. К примеру, артистка начинает с разминки, которая длится целых сорок минут: приседания, отжимания, затем растяжка.

Артистка привыкла будоражить публику образами на своих концертах. Светлана устраивает дерзкие танцы в прозрачных костюмах, играет на барабанах на подвесной сцене и удивляет растяжкой во время танцевальных трюков. Поэтому даже в отпуске или отдыхом перед выступлением Светлана умудряется заинтриговать сеть.

«Что за костюмчик? 🔥; Первая🔥; Светочка❤️❤️ вот это огонь, шикарно танцуешь, простоо бомба, как всегда на высоте! Красотка👏🔥😊жги, звезда!; Завтра будет очень жарко 🔥🤤; Дубаи вздрогнут👏; Круто 👍🏾🔝😎; Лобода Красотка❤; Шорты пушечные; Классная 😍; Красотка 😍; Потанцуем! Только перевезите меня туда 🤣😂🤣; Вы такая суперская ❤️», писали пользователи.

Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».

Как сообщала Politeka, роскошная Лобода стала невестой, неожиданное видео: "С замиранием сердца...".

Также Politeka писала, что кудрявая Лобода произвела фурор новым образом, устоять невозможно: «Держи меня крепче…»