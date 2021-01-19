Співачка Тіна Кароль викликала захват несподіваними кадрами з юною моделлю

Як передає Politeka.net, 35-річна артистка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала біляву дитину, що рекламує шапку її мерча.

Так, 8-річна українська модель Катя Ситникова, як дві краплі води схожа на Тіну в дитинстві, зараз працює разом з брендом співачки. Дівчинку вибрали не дарма. Своєю ангельською зовнішністю вона ідеально підходить для цієї ролі. Раніше в ЗМІ вже була інформація, що модель називають "міні-двійником" артистки.

Блакитноока та кучерява маленька красуня постала в світлому светрі, джинсовій спідничці й вже в згаданій шапці коричневого кольору.

Спочатку вона лежала на спині, піднявшись на лікті, а потім пересіла на стілець. Фотограф "кружляла" навколо Каті, поправляючи шапку та командуючи, коли їй посміхатися.

В кінці зйомок маленька пустунка з милим виразом обличчя зняла головний убір й кинула його прямо в камеру. Все дійство відбувалося під одну з композицій Кароль.

"Ловіть шапульку, друзі!", - говорится в підписі.

Відзначимо, незважаючи на юний вік Ситникова вже здобула популярність в Мережі. За дівчинкою в Instagram стежать більше 21 тисячі фоловерів.

Кароль нечасто ділиться дитячими фото в Мережі, однак, кілька разів все ж показувала себе в тендітному віці. З "простушки" дівчина перетворилася на гламурну світську левицю.

Тіна народилася в сім'ї інженерів в Магадані, звідки пізніше сім'я переїхала в Івано-Франківськ. Саме тут пройшли дитячі та юнацькі роки майбутньої зірки, яка вже з малих років зрозуміла, що буде артисткою, розвиваючи свій талант.

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