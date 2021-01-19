Певица Тина Кароль вызвала восторг неожиданными кадрами с юной моделью

Как передает Politeka.net, 35-летняя артистка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала белокурую малышку, рекламирующую шапку ее мерча.

Так, 8-летняя украинская модель Катя Сытникова, как две капли воды похожая на Тину в детстве, работает вместе с брендом певицы. Девочку выбрали не зря. Своей ангельской внешностью она идеально подходит для этой роли. Ранее в СМИ уже была информация, что модель называют "мини-двойником" артистки.

Голубоглазая и кучервая маленькая красотка предстала в светлом свитере, джинсовой юбочке и уже в упомянутой шапке коричневого цвета.

Сначала она лежала на спине, приподнявшись на локти, а затем пересела на стул. Фотограф "кружилась" вокруг Кати, поправляя шапку и командуя, когда ей улыбаться.

В конце съемок маленькая проказница с милым выражением личика сняла головной убор и кинула его прямо в камеру. Все действо происходило под одну из композиций Кароль.

"Ловите шапульку, друзья!", - говорится в подписи.

Отметим, несмотря на юный возраст Сытникова уже снискала популярность в сети. За девочкой в Инстаграм следят более 21 тысячи подписчиков.

Кароль нечасто делится детскими фото в Сети, однако, несколько раз все же показывала себя в хрупком возрасте. Из "простушки" девушка превратилась в гламурную светскую львицу.

Тина родилась в семье инженеров в Магадане, откуда позже семья переехала в Ивано-Франковск. Именно здесь прошли детские и юношеские годы будущей звезды, которая уже с малых лет поняла, что будет артисткой, развивая свой талант.

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